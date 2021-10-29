طفلان أمام «تحدي الحلوى».. وضعها الأب أمامهما وطلب عدم تناولها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

موقف طريف وثقة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حدث بين طفلين، بعدما وضع والدهما حلوى أمامهما طالبا عدم تناولها.

وأظهر مقطع الفيديو الوالد وهو يقوم بوضع عدد من الحلوى على طاولة أمام طفليه، وطلب منهما عدم تناولها، حتى يعود بعد قليل، بحسب صحيفة المرصد.

وفور انصراف الأب، قام الأطفال بالنظر إلى بعضهما، وهما يضحكان، وشرعا في تناول الحلوى، قبل عودة والدهما.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأميركية، محققا مشاهدة عالية، على «تويتر».



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