في اللحظة الأخيرة.. سائق حافلة ينقذ صينية وطفلها من الانتحار (شاهد)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنقذ سائق حافلة سيدة وطفلها الصغير من محاولة انتحار، من فوق أحد الجسور في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اقتراب السائق من السيدة وابنها التي كانت تحمله وتحاول القفز به من أعلى الجسر إلى النهر، لكن السائق كان أسرع منها ليخرج من حافلته ويمسك بهما في آخر لحظة، بمساعدة عدد من الركاب.

ونزل عديد من ركاب الحافلة، واصطحب أحدهم الطفل وأدخله الحافلة، فيما أمسك الباقون بالمرأة التي كانت منهارة وتبكي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news