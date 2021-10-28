والد«فتاة السالمية» في الكويت: الأم كانت قاسية القلب على أبنائها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تواصل النيابة العامة في الكويت التحقيق في الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي خلال اليومين الماضيين، حين تقدم مواطن كويتي إلى مخفر السالمية مبلغا عن احتفاظ أمه بجثة شقيقته المتوفية منذ 5 سنوات داخل حمام الشقة، وتحولت الجثة إلى هيكل عظمي.

وكشفت صحيفة «القبس» ان النيابة العامة قررت استمرار حجز الأم وإطلاق سراح الابن الثاني بعد إخلاء سبيل الأول، كما استمعت إلى أقوال الأب في القضية.

وبحسب الصحيفة فإن الاب اخبر النيابة في أقواله بأنه قد انفصل عن الأم منذ 4 سنوات. وأكد خلال التحقيقات أن قساوة قلب الأم وخصوصًا على أبنائها كانت السبب الرئيسي وراء انفصاله.

وأكد الاب خلال اقواله أمام النيابة أن الأم كانت تضرب أبناءها بشكل مستمر، بحجة أنها والدتهم وتربيهم.

وكانت الأم قد اعترفت خلال التحقيقات بأنها حبست حرية البنت، ولم تقصد التسبب بوفاتها، وإنما كانت تقصد تربيتها ومنعها من الخروج المتكرر من المنزل، لكنها عندما اكتشفت وفاتها ذات يوم، أخفت الخبر خشية من انفضاح أمرها واتهامها بأنها المتسببة في ذلك.

ومن المتوقع بحسب المصادر، الانتهاء قريباً من التحقيقات وإحالتها الى محكمة الجنايات.

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