كويتي يتهم والدته بقتل شقيقته والاحتفاظ بجثتها 5 سنوات داخل حمام الشقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة أدخلت رجال الأمن الكويتي في محافظة حولي في دوامة ودهشة في الوقت نفسه، وأثارت غضب الرأي العام الكويتي، تقدم مواطن في العقد الثاني من عمره ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمية، أفاد خلاله بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها شقيقته عام 2016 واحتفاظها بجثتها داخل حمام الشقة التي يسكنونها في منطقة السالمية.

وقال مصدر أمني كويتي، إن رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ على محمل الجد، وأبلغوا به وكيل النائب العام، الذي طلب منهم الانتقال إلى الشقة ومعاينتها، مشيراً إلى أنهم انتقلوا إلى الشقة لكن شقيق المبلّغ ووالدته رفضا فتح بابها لرجال الأمن، الذين قاموا بكسره بناء على تعليمات وكيل النائب العام.

وذكر أن رجال الأمن فتشوا الشقة وعثروا بالفعل على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، مشيراً إلى أنهم ألقوا القبض على أم المبلّغ وشقيقه واستدعوا رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.

وأوضح أن الأم اعترفت لرجال الأمن بعلمها بوجود جثة ابنتها، لكنها لم تعترف بقتلها، وبأنها كانت تخاف من إبلاغ رجال الأمن بوجود الجثة وتحميلها مسؤولية القتل والتستر على الجثة.

وأشار إلى أن رجال المباحث والنيابة العامة شرعوا في جمع التحريات والتحقيق مع جميع أفراد الأسرة لفك طلاسم القضية، وتحديد هوية الابنة المقتولة.

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