«عروس الدقهلية» التي شغلت الرأي العام تدلي باعترافات صادمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت «عروس الدقهلية» التي أثارت حادثها الرأي العام المصري، بعد أن عثر عليها زوجها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة ومطعونة عدة طعنات في جسدها، بعد 3 أيام فقط من زواجها عن اعترافات «صادمة» حول سبب هذه الإصابات.

و أشارت الزوجة في اعترافات ادلت بها بعد إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها أنها «أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها ولم تسمح له الاقتراب منها»، لافتة إلى أنها «تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها، ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها». وتوافق تقرير الطب الشرعي مع اعترافات الزوجة

وكان الأطباء في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة قد أجروا عدة جراحات للعروس، و نقلت صحيفة «الوطن» عن مصدر طبي قوله إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ومصابة بطعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، واحتاجت إلى تدخل جراحي وتم فتح حجرة العمليات لإسعافها.

وصرح الزوج في وقت سابق، بأنه اكتشف أن زوجته تشكو من «ضيق وخنقة» وادعت أنها ممسوسة من الجن، مضيفا أنه عندما عرض حالتها على الأهل والأقارب نصحه عدد منهم باللجوء إلى شيخ لإخراج الجن منها، لأنها تعاني من حالة فزع وخوف.

وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص وهناك أشخاص داخل الشقة يكلمونها، وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعا، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأ عليها القرآن ربما تكون «ملبوسة من الجن»، أو قام شخص بعمل سحر لها كما يعتقد البعض بأن هناك أعمالا للعريس أو العروس.

وفور ذهاب الزوج لأحد الشيوخ قام باصطحابه إلى المنزل وفوجئ بصراخ وعويل ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة وشرايينها مقطوعة، والدماء تسيل منها، فقام على الفور بنقلها إلى مستشفى الجمالية.

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