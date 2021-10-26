أداء القسم شرطاً للمشاركة في مزاينة الإبل بالظفرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حددت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثراثية والثقافية في أبوظبي، اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة، شروط ومعايير المشاركة في مزاينة الإبل للدورة الـ15 التي تنطلق يوم 28 أكتوبر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتضمن الدورة التي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، وتستمر حتى 22 يناير المقبل، مزاينات للإبل ومهرجاناً تراثياً شاملاً في سويحان ورزين ومدينة زايد والظفرة.

وبينت اللجنة من خلال كتيب إرشادي عبر منصاتها الرقمية «تراثنا» معايير المشاركة في مسابقات مزاينات الإبل، من أبرزها أداء القسم والتقيد بالأنظمة والشروط الخاصة بالمزاينات، وأوقات دخول المطايا حسب الفئات العمرية والأشواط، وأوقات التحكيم والنتائج، وقيمة الجوائز وعددها، بالإضافة إلى شروط وضوابط المشاركة في بيرق الإمارات لأشواط الرموز المفتوحة، وآلية تجميع نقاط الجائزة.

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