6 حفلات غنائية لنجوم خليجيين وعرب في «هلا خورفكان»

المصدر: وام

ينطلق موسم «هلا خورفكان» الغنائي يوم الجمعة المقبل من مدرج خورفكان - المعلم الفني ذي الطابع الروماني - مستضيفا أبرز الفنانين الخليجيين والعرب الذين سيقدمون باقة من أبرز أعمالهم الغنائية للجمهور ويستمر حتى مارس 2022 ضمن 6 حفلات غنائية وذلك تعزيزا للحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة.

وسيطل الفنانان عبد الله الرويشد وأصالة نصري على الجمهور في أولى الحفلات والتي ستقام 29 أكتوبر الجاري ليقدمان أبرز أعمالهما الغنائية.

وتُطلّ الفنانة نوال الكويتية على الجمهور من على مسرح مدرج مدينة خورفكان في 18 نوفمبر المقبل وتقدّم أجمل أعمالها الغنائية.

و حتضن مدرج خورفكان في يناير من العام المقبل حفله الثالث الذي يجمع بين الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا مبارك ليقدمان باقة من أشهر أغانيهما لتتوالى بعد ذلك العروض الأخرى مقدمة ألمع وأشهر النجوم في عالم الغناء.

ويحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - الجهة المشرفة على المهرجان - على اتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية والتي تشمل الحصول على نتيجة فحص سلبية في تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر وتطبيق سياسة التباعد الجسدي عبر وضع مقاعد الجمهور وفقًا لقواعد المسافة الآمنة بهدف المحافظة على سلامة الحضور.. ويتسنى للراغبين بالحضور حجز تذاكر الحفل من خلال زيارة موقع platinumlist.net.

يشار إلى أن مدرّج خورفكان هو بوابةٌ تُشرع على الفن والإبداع تجمع ما بين فنون العمارة والموسيقى والمسرح ليقدم تجربةً متكاملة ومتفردة حيث شُيّد في ديسمبر 2020 ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.

ويهدف المدرّج إلى أن يكون وجهةً عالمية في خريطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة وأن يكون جامعاً لكافة أفراد المجتمع من خلال فضائه الرحب حيث صُمم المدرّج على مساحة 80 ألف قدمٍ مربعة ويتسع لـ 3600 متفرج ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية ليكون أيقونةً استثنائية فهو يطل على شاطئ خورفكان من موقعه في قلب جبل السَيْده ويجاوره شلال الكهف ليكون بذلك معلماً سياحياً يقصده السكان والسياح.

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