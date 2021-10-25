مراهق هندي يبيع زوجته ويشتري بثمنها هاتفاً ذكياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب هندي على بيع زوجته، لرجل آخر، بعد شهر واحد فقط من الزواج، واشترى بثمنها هاتفاً ذكياً، وصرف الباقي في الترفيه عن نفسه.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “إنديا نيوز” أقدم شاب هندي عمره 17 عاماً من ولاية راجستان على بيع زوجته لرجل آخر عمره 55 عاماً مقابل 180000 روبية (2400) دولار اميركي تقريبا.

وعندما عاد الزوج إلى قريته وحيداً، سأله أهل الزوجة عنها فقال إنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر. إلا أنهم لم يصدقوا روايته وتقدموا بشكوى عاجلة لقسم الشرطة الذي استجوبه ووجد ثغرات في إفادته. وبمراجعة سجل مكالماته الهاتفية اكتشفوا القصة، فتم القبض عليه.

وعندما حاولت الشرطة استرداد الزوجة “26 عاماً” من منطقة باران جنوب شرق راجستان، واجهت صعوبة كبيرة، حيث رفض القرويون المحليون السماح لفريق الشرطة بأخذها معهم، مؤكدين أنهم دفعوا ثمنها. وطالبوا باسترداد أموالهم، إلا أن الزوج “المراهق” كان قد اشترى لنفسه هاتفاً ذكياً وصرف الباقي على الترفيه وتناول الطعام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news