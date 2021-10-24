أوكراني يسرق بيانات 178 مليون شخص عن "فيسبوك" ويبيعها !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقامت شركة "فيسبوك" الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده اتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل.

وأشار ممثلو "فيسبوك" إلى أنه "في الفترة من يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو ( المعروف أيضا باسم مستعار هو سولومامي ) من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، واستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر".

ووفقا للادعاء، "باع سولومامي البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الإنترنت، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك Privatbank الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية".

وجاء في بيان الادعاء، أن "سولونشينكو تصرف بشكل مخالف لشروط الخدمة وقواعد المنصة".

وتتوقع إدارة "فيسبوك" أن "تلزم المحكمة سولونشيكو بتعويضها عن الضرر، ومنعه من استخدام خدمات الموقع".

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