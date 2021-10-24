انطلاق مهرجان الأضواء «ديوالي» بدبي

المصدر: دبي ■ وام

انطلقت أمس في دبي فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى، والعديد من الأنشطة والمفاجآت المتنوعة.

ويشارك في المهرجان - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى أواخر نوفمبر المقبل - العديد من المجتمعات والجاليات المقيمة مع ما تتضمنه من احتفالات مبهجة وعروض مميزة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، إن تنظيم مهرجان الأضواء «ديوالي» يتزامن مع إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» والاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في تأكيد على أن دبي مدينة عالمية متعددة الثقافات، خصوصاً أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها يعيشون بانسجام وأمان.

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