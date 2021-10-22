«الله يحفظك».. قصة عبارة مكتوبة على جميع الطائرات السعودية المدنية والعسكرية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دارة الملك عبدالعزيز قصة عبارة «الله يحفظك» المكتوبة على جميع الطائرات المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الدارة في صورة توضيحية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القصة تعود لعام 1419 هـجرية أثناء استلام آخر دفعة من طائرات (F15S) في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي حسب صحيفة المرصد السعودية.

وكان في استقبال تلك الطائرات الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد، فطلب قلماً وكتب تلك العبارة على إحدى الطائرات، وعندما تولى الحكم في السعودية اعتمدت عبارة «الله يحفظك» على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.



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