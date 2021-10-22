«عين دبي»..الاحتفال بالعجلة الأصخم في العالم مستمر لليوم الثاني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

افتتحت عين دبي أبوابها رسمياً أمس، لسكان وزوار الإمارة، وسط حفلٍ زاخر بالفعّاليات تزيّنت به سماء دبي وأفقها الساحر بالألعاب النارية المذهلة وعروض الأضواء والدرون وأصوات موسيقى «الدي جي» الحيوية التي تفاعل معها الحضور بشدّة لتثبت العجلة الأطول والأضخم بالعالم بذلك مكانتها والشعار الذي تحمله كوجهة عالمية مثالية للاحتفالات، وفيها تستهل الإمارة عهداً جديداً من الترفيه وتضيف إلى رصيدها الزاخر بالمشاريع النّاجحة معلماً بارزاً تتوق الأعين لمشاهدته وتجربته.

وقال المدير العام لعين دبي رونالد دريك: «تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه اللحظة التاريخية التي شهدنا فيها افتتاح عين دبي، هذه الأعجوبة الهندسية صاحبة التجارب الفريدة التي أتى مساء أمس آلاف الضيوف لتجربتها وهم الذين كانوا ينتظرون افتتاحها بشدّة على مدار الأشهر الماضية، وذلك وسط أجواء احتفالية افتتاحية زيّنت ساحة عين دبي بلازا وشهدت حضور المزيد من الزّوار لنشاطاتها وعروضها المجّانية الذين أعربوا عن إعجابهم بالتنظيم الذي شهده الحفل، ويسعدنا كثيراً أن نلمس هذه الأصداء الإيجابية من الجمهور ونرى الابتسامة مرسومة على وجوههم»

استقبلت العجلة أول ضيوفها أمس في الساعة 2 ظهراً، حيث استمتع الضيوف ممن حجزوا تجربتهم مسبقاً بجولة لمدة 38 دقيقة في المقصورات الــ 48. وشارك في الجولة الأولى من عين دبي الفائزون في مغامرة البحث عن التذاكر المخبأة في أنحاء بلوواترز والتي أقامتها عين دبي في وقت سابق من هذا الشهر. وبعد غروب الشمس، استمتع الحضور بمشاهدة حفل الافتتاح.

وتتواصل الفعاليات الاحتفالية اليوم، حيث ينطلق برنامجهم الساعة 2 ظهراً أيضاً ويستمر حتى المساء مع باقة متنوعة من العروض الأدائية الموسيقية بالتعاون مع فنانين من شركة فلاش للترفيه ومبادرة «ريجينال آرتست سبوتلايت» من راديو فيرجن دبي. وختاماً، يمكن لزوار عين دبي أيضاً الاستمتاع بفعاليات مهرجان موسيقى الشارع في بلوواترز بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين.

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