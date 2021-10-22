بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. معلم لبناني يركب حصاناً للوصول إلى مدرسته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لجأ معلم مدرسة لبناني في الشمال، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى مدرسته. في ظل أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل قاسٍ إثر رفع الدعم الحكومي لها،

وأفادت قناة "الجديد" بأن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.

حيث أن رابطة التعليم الثانوي كانت قد قررت البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال، وفي نفس الوقت الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، كما باقي القطاعات والوظائف.

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