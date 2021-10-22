ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج خلال تصوير فيلم !

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشرطة الأميركية أنّ الممثّل أليك بالدوين أطلق الخميس أعيرة من سلاح خُلَّبي أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة «سانتا في» (جنوب غرب)، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان إنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا «أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي» في موقع تصوير فيلم «راست» قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأضافت أنّ هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها «ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها»، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

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