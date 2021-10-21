لبنانيون يخسرون 300 مليون دولار خلال مضاربة وهمية على العملات الرقمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن بعض المستثمرين في العملات الرقمية تلقوا ضربة جديدة اليوم، جراء عملية احتيال من قبل منصة Binancesfund أدت إلى خسارة المستثمرين ملايين الدولارات.

وفي التفاصيل، فإن Binancesfund تستثمر أموال الزبائن في العملات الرقمية على أن تعود وتوزع عليهم الأرباح.

وقال مؤسس BuyBitcoinLeb نادر ديراني في تصريح لصحيفة "النهار" إن "الاستثمار في هذه المنصة هو ما يسمى في علم الاقتصاد ponzi scheme، والتي تتمثل في وعد بالربح الكبير الذي يمول من تدفق رأس المال إلى حين انفجار فقاعة المضاربة".

وأضاف أن "الأشخاص الذين يستثمرون في هذا النوع من المنصات يعلمون جيدا المخاطر المرتفعة، ورغم ذلك يستثمرون فيها".

وأوضح أن "Binancesfund التي قررت منذ أيام التوقف عن الدفع للمستثمرين لا علاقة لها بـBinance المعروفة عالميا، وأن خسارة المستثمرين اللبنانيين فيها تجاوزت الـ300 مليون دولار أمريكي تقريبا".

ونقل عن أشخاص يعرفهم قولهم إنهم "خسروا مبالغ كبيرة جراء الاستثمار في المنصة"، لافتا إلى أنه لا يمكن إعطاء رقم نهائي في شأن المبالغ المستثمرة في Binancesfund.

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