84% من الأردنيين لا يتناولون طعاما صحياً..وثلثا السكان لا يأكلون الفاكهة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال تقرير البرنامج الأممي للغذاء أن 84% من الاردنيين لا يتناولون طعاما صحياً. وحذر التقرير من مخاطر طبيعة السلوك الغذائي بين الأردنيين.

ولفت التقرير المعدّ حول أوضاع العائلات والمستويات الاجتماعية الفقيرة و اللاجئين في الاردن، أن هذا الرقم لا ينطبق على الفقراء فقط في المجتمع الاردني ولا على اللاجئين بصفة حصرية ما يعني بأن طبيعة تناول الغذاء في الاردن لا تؤشر على سياسات صحية.

كما تحدث التقرير الأممي أيضاً عن عدم إستخدام الفواكه والخضار من قبل نحو ثلثي الاردنيين في ظل ارتفاع مستويات التدخين والبدانة والامراض المزمنة.

وأصدرت الأمم المتحدة الخميس، ملخصا يوصي بتبني مجموعة من السياسات لضمان التحول نحو نظم غذائية تؤدي إلى توفير غذاء آمن ومستدام وصحي للجميع في الأردن.

ويعاني الأردن، وفق نتائج تقرير التغذية العالمي لعام 2020، من “عبء مزدوج يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى النساء، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية”.

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