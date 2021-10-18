فنان مصري مشهور: أغاني المهرجانات أخطر علينا من "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه الموسيقار المصري، حلمي بكر، انتقادات قوية لحفلات "المهرجانات" الشعبية، التي سادت خلال الأعوام الأخيرة في البلاد، محذرا من "خطورتها".

وخلال مؤتمر إعلان مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين الذي يقام حاليا بدار الأوبرا، قال بكر حسب موقع "صدى البلد" أن "أغاني المهرجانات خطورتها على المجتمع أكثر من فيروس كورونا لأنها سبب إفساد الشباب والذوق الموسيقي"، مشيرا إلى أن "ما يقدم لا يعد فنا، سواء على مستوى الكلمة أو الألحان، وما نسمعه ليس له علاقة بالموسيقى الراقية التي نشأنا وتربينا عليها".

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