«شيغيلا» تثير الخوف في الأردن؟ والسلطات الصحية تتحرك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت أخبار انتشار جرثومة تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس في مدينة جرش الاردنية موجة من الخوف امتد على نطاق واسع في المملكة، من احتمال إنتقالها وتوسع نطاق عدواها.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية إن الجرثومة واسمها «شيغيلا»، والتي ظهرت في مدينة جرش، تسببت بالعديد من حالات التسمم.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وسائل ومواقع إعلام محلية، أن هذه جرثومة شيغيلا «تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس»، مؤكدة أن «عدد الإصابات تحت السيطرة».

وأضافت أن «هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى منطقة انتشار الإصابة بالجرثومة، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية».

وقال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة الأردنية علي الزيتاوي: إن 10 إصابات تأكدت بالجرثومة من ضمن 57 حالة اشتباه، مشيراً إلى أن العينات المتبقية لا تزال في المختبر.

أكد مدير صحة جرش محمد الطحان أن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة «شيغيلا».

وأعلن الطحان، عن إغلاق «مطعم شعبي» ومخبز في قرية جبّة بمحافظة جرش، وحول وجود علاقة بين الإغلاق وحالات اشتباه التسمم، أكد أن «الإغلاق سببه مخالفة شروط السلامة العامة ولا علاقة له بحالات اشتباه التسمم، والجهة التي أغلقت هي مديرية صحة جرش».

وسجّلت حالات التسمم في المحافظة منذ يوم الاثنين الماضي. وأمرت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.

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