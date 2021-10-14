كلب يدخل موسوعة الأرقام القياسية بموهبة غريبة.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

سجل كلب من فصيلة المستردّ الذهبي أو "جولدن ريتريفر" رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لاحتفاظه بأكبر عدد من كرات التنس في فمه في وقت واحد.

وحصل فينلي مولوي، الكلب البالغ من العمر 6 سنوات من مقاطعة أونتاريو في كندا، الآن على مكان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحمل ست كرات تنس في فمه في واحدة، حيث كانت هوايته المفضلة والغريبة تخزين كرات التنس في فمه.

وعلى الرغم من أن الكلب قد سجل الرقم القياسي في عام 2020، إلا أنه ظهر رسميًا فقط في نسخة 2022 من كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وظهر الكلب فينلي مولوي في نسخة 2022 من كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي تتضمن صورة له مبتسمًا وفمه مليئًا بست كرات تنس.

وظهر بوست على حساب الكلب على انستغرام يقول فيه الكلب من خلال صاحبه ايرين مولوي: "أخبار عظيمة! أستطيع أن أقول رسميًا إنني في كتاب موسوعة الأرقام القياسية العالمية لعام 2022! هذا بالطبع لم يكن سهلاً، وبالتأكيد شعرت أنه سيبقى يومًا واحدًا لإنجازه! شكرًا لجميع أصدقائي والمعجبين الذين تابعوا رحلتي في كرة التنس منذ البداية - هل كان الأمر يستحق الانتظار؟ لم أكن نشطًا كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، لكن لا تقلقون، ما زلت أحمل كرات التنس كما ترون".

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