مفاجأة غير متوقعة في حقيبة سفر زوجين اميركيين

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن

فوجيء زوجان اميركيان بشيء غير متوقع امتعة السفر التي كانت معهما في في مطار تكساس الدولي نهاية الشهر الماضي للسفر إلى لاس فيغاس. وبعد وصولهما إلى المطار شعر وكريستي وجاريد اونز أن حقيبتهما ثقيلة أكثر من اللزوم، الأمر الذي سيتطلب دفع بعض الرسوم إذا زاد الوزن عن الحد المسموح به، ولذلك قررا التخلص من الوزن الزائد، وعند فتح الحقيبة لإعادة ترتيب الامتعة كانت المفاجأة أن كلبهما المدلل ايكي البالغ وزنه نحو2.5 كيلوغرام مختبئ في الحقيبة. وقال جاريد «ظهر الكلب ايكي الأمر الذي اصابنا بالدهشة الكبيرة» وأضاف «بدا الأمر وكأنه غير منطقي. هل نرى كلبنا حقا في الحقيبة»، بحسب صحيفة «سياتل تايمز».

ويعتقد الزوجان أنه في الوقت الذي كان فيه جاريد يضع أمتعته في الحقيبة انسل ايكي إلى الحقيبة واختبأ فيها، ويقول الزوجان إن ايكي لديه عادة الاختفاء تحت البطانيات او بين الملابس.

وكانت موظفة المطار كاثي كوك متعاونة ولم تشكك فيما قاله الزوجان حول اختباء الكلب في الحقيبة وعرضت عليهما ان تعتني بالكلب إلى حين عودتهما ولكن جاريد شكرها واتصل بعمه الذي جاء مسرعا إلى المطار كي يأخذ الكلب ايكي ويعيده إلى المنزل حيث والدة كريستي كانت تعتني بالأطفال والحيوانات الأخرى.

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