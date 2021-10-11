فرنسا تحظر تغليف الفاكهة والخضر بالبلاستيك

المصدر: باريس - رويترز

قالت وزارة البيئة الفرنسية اليوم الاثنين إن البلاد ستحظر التغليف البلاستيكي لكل أنواع الفاكهة والخضر تقريبا اعتبارا من يناير 2022 في محاولة للتقليل من النفايات البلاستيكية.

ونشرت الحكومة الفرنسية، تطبيقا لقانون سن في فبراير 2020، قائمة تشمل 30 نوعا من الخضر والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف بلاستيكي اعتبارا من أول يوم في العام الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان: "نستعمل كمية فظيعة من البلاستيك الغير قابل لإعادة الاستخدام في حياتنا اليومية. يهدف القانون إلى تقليص استخدام البلاستيك من هذا النوع وتعزيز استبداله بمواد أخرى يمكن إعادة استعمالها وقابلة للتدوير في عمليات التغليف".

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