أول ضابط بشرطة دبي ينال ماجستير في بناء الأجسام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نال الرائد سلطان راشد سالم العتبي، درجة الماجستير في الأسس العلمية في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، من أكاديمية الاتحاد الدولي لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ومقرها إسبانيا، ليكون بذلك أول ضابط ينال الماجستير في هذا المجال على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد مدير مركز شرطة الرفاعة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أنهم يعملون بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، لدعم كل الموظفين مهنياً وعلمياً، وتوفير بيئة تمنح المزيد من التسهيلات والامتيازات، وتيسر الإجراءات، ليتمكنوا من الحصول على مؤهلات علمية جديدة ومتخصصة، والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري بالدراسات والشهادات العليا، وذلك إيماناً منهم بأن الكادر البشري هو الثروة الحقيقية للتنمية الشاملة، ووحده القادر على تعظيم الموارد الأخرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دولة الإمارات، سفير الاتحاد العربي رئيس اللجنة المناقشة لرسالة الماجستير عبدالكريم محمد سعيد، أن الأكاديمية تفخر بانضمام ضابط من شرطة دبي إلى كوكبة خريجيها، خاصة أن المجال الشرطي والأمني يتطلب الحفاظ على اللياقة البدنية.

وأكد رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة الرفاعة الرائد سلطان راشد سالم العتبي، أن شرطة دبي حرصت على تذليل كل العقبات أمامه، ليتمكن من نيل شهادة الماجستير في تخصص هو الأول على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، معرباً عن سعادته وتقديره للواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، على دعمهما، والسماح بمناقشة رسالة الماجستير في مقر عمله، بحضور لجنة المناقشة والسادة الأعضاء.

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