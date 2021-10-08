سعودي.. من حارس أمن بجامعة إلى محاضر لطلابها ( فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

النجاح هو الغاية الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها كل شخص في مختلف مجالات حياته، والدراسة هي المرحلة المهمة للوصول إلى التفوق، والذي لا يتحقق إلا بعلوّ الهمّة، والإصرار.

هذا ما كشف مواطن سعودي من منطقة نجران يدعى مشعل، في تفاصيل رحلته العلمية، وكيف تحول من حارس أمن للجامعة إلى محاضر لطلابها؟.

وقال مشعل خلاله ظهوره على قناة الإخبارية السعودية: «كنت أعمل حارس أمن، أمام الجامعة وأراقب حركة دخول وخروج الطلاب والأستاذة، وكنت أحلم بأن يكون لي مكانًا في هذا الصرح».

وواصل حسب صحيفة المرصد: «بالعزيمة والكفاح أنهيت دراستي الثانوية، ثم التحفت بالجامعة، وحصلت على المركز الأول بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتعاقدت معي الجامعة لمدة خمس سنوات كمعيد».

فيديو | مشعل .. من حارس أمن للجامعة إلى محاضر لطلابها .. ومشعل لـ #برنامج_120: قراءة النقوش الأثرية القديمة شجعتني للتعلم#الإخبارية pic.twitter.com/RPlV41Zf8e — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2021

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