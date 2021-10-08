أشهر غوريلا في العالم تموت بين يدي منقذها..«أحببتها مثل أطفالي».. صور

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

نفقت نداكاسي، الغوريلا التي أحبها العالم، وتحولت إلى نجمة عالمية، بعد انتشار صورة سيلفي لها مع أحد حراس الغابات، عن عمر يناهز 14 عاما، وبعد معاناة مع المرض.

ونفقت الغوريلا بين ذراعي حارس الغابات، أندريه باوما، الذي أنقذها وهي صغيرة، وذلك في حديقة فيرونغا المفتوحة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

و وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» تمكن باوما من إنقاذ نداكاسي، عندما كانت بسن شهرين فقط، عام 2007 بعدما قتل الصيادون والديها. وكانت نداكاسي لا تزال متعلقة بأمها بعد نفوقها، عندما عثر باوما عليها.

ووقتها قدر حراس الغابات أنه ليس آمنا أن يعيدوا نداكاسي للغابة، في ظل عدم وجود أي من أفراد عائلتها، لذا قرروا، أن تربى في ملجأ الحيوانات، الذي يديره باوما.

وأصبحت نداكاسي شهيرة على مستوى العالم عام 2017، عندما اتخذت وضعا مناسبا للتصوير مع غوريلا أخرى (نديزي) خلف أحد حراس الغابات، حيث قلدتا البشر.

وقويت العلاقة بين الحارس والغوريلتين بمرور الوقت، حسب ما قال باوما ل«بي بي سي»، عام 2014، وأكد أنه يحب نداكاسي كما لو كانت ابنته. وقال باوما «ننام في سرير واحد، وألعب معها، وأطعمها، وأستطيع أن أقول أني أمها».

وقال باوما الخميس إن نداكاسي ساعدته في «فهم الروابط بين البشر والقردة العليا، ولماذا يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا، لحمايتهم».

وأضاف «لقد أحببتها، كما أحب أطفالي، فشخصيتها المرحة، كانت تضفي البسمة على وجهي كلما كنت أتواصل معها».

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