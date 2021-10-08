مصر.. ربة منزل تقتل رضيعها خنقاً بمركز لعلاج الإدمان

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

شهدت منطقة أبو تلات بمدينة الإسكندرية المصرية حادثاً مأساوياً إذ قتلت ربة منزل رضيعها خنقاً داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بسبب رفض المسئولين عن المركز خروجها.

تلقى قسم شرطة العامرية أول يفيد تلقي بلاغا بوجود حالة وفاة لرضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبو تلات.

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن موقع الحادث عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الإدمان للسيدات.

وكشفت المعاينة وجود عدد من الفتيات والسيدات ومجموعة من العاملين داخل المركز، فيما وجد ضباط المباحث جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف.

وبسؤال العاملين قرروا أن إحدى السيدات كانت محجوزة للعلاج من الإدمان وبرفقتها طفلها الرضيع عمره سنة واحدة، حتى تستطيع إطعامه وإرضاعه.

وأوضحوا أن السيدة المشار إليها طلبت من العاملين مغادرة المكان إلا أنهم رفضوا فأصيبت بحالة من الهياج وخنقت الطفل لرفضهم السماح بخروجها من المركز.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news