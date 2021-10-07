طفل يبتكر "غسالة الفقراء" سريعة التنظيف ولا تحتاج كهرباء.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

يطلق على الهند بلد العجائب، حيث إذا أتيحت الفرصة للأشخاص المبدعين والموهوبين فيها، فيمكنهم خلق العجائب، ولما لا فهي بلد المواهب أيضاً.

في هذا السياق انتشر أحد مقاطع الفيديو التي تصور موهبة طفل صغير.

وبالحديث عن سياق الفيديو، نعلم كيف تتوفر الغسالة في منازل الطبقة المتوسطة، لكن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليفها ويضطرون إلى غسل الملابس بأيديهم.

سئم الطفل الصغير من الأمر نفسه، لذلك ابتكر غسالة ملابسه الخاصة باستخدام مفهوم " jugaad" (جوجاد) وهو كلمة عامية هندية وبنغالية وبنجابية تعني الترجمة المحلية لمفهوم الابتكار المقتصد غير التقليدي، أو الاختراق، وهو ما يشير إلى الحلول المبتكرة البسيط التي تضمن تطويع الموارد في المنتجات التي تلبي الاحتياج، فيصفون منتجا معينا بأنه جوجاد.

باختصار شديد، الابتكار المُقتَصِد يعني توفير منتجات ذات جودة عالية بموارد محدودة. منتجات تلبي احتياجات شريحة واسعة من الناس تحتاج خدمة محددة ولا تستطيع بمواردها المحدودة الحصول على الخدمات المتاحة في السوق.

وفي إطار أحد مشاريعه، التي تقوم على هذا المفهوم، ابتكر تلميذ في المدرسة غسالة ملابس تقوم بغسل الملابس على الفور.

استخدم دواسات الدراجة وقام بتركيب نظام الآلات في أسطوانة كبيرة في الخلف.

في الفيديو، يوضح كيف تعمل الآلة، بينما كان محاطًا بأطفال آخرين في المدرسة.

قام أولاً بوضع قطعة القماش المتسخ مع المنظفات في الماكينة وبدأ في التجديف.

بعد بضع دقائق، عندما أخرج القماش كان نظيفًا تمامًا.

تمت مشاركة الفيديو بواسطة حساب في انستغرام يسمى Stories4memes للفيديوهات الطريفة.

وقدر كثيرون إبداع الصبي الصغير وأثنوا عليه، حيث كتب أحد المستخدمين: "عمل رائع"، بينما وضع العديد من المستخدمين رموز تعبيرية للقلب والنار في قسم التعليقات.

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