ابنة عمرو دياب: أبي لا ينفق عليّ ! فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لفتت ابنة النجم المصري، عمرو دياب، "نور" الأنظار بعدما كشفت أسراراً جديدة عن علاقتها بأسرتها وخاصة والدها، وتحدثت مع متابعيها على إنستغرام عن حياتها في لندن، وعن طبيعة علاقتها بوالدها.

فعبر فيديو بثته عبر حسابها الخاص، أوضحت الشابة في رد على سؤال أحد المتابعين حول العلاقة المادية بينها وبين والدها، أنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من عمرو دياب.

كما أكدت أنه لا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.

كذلك كشفت عن آخر لقاء لها مع والدها، قائله إنها رأته لآخر مرة قبل أزمة فيروس كورونا. وأكدت على حبها الكبير لأبيها وأمها شيرين رضا.

إلى ذلك، أوضحت أنها تعيش بمفردها في لندن، وتعمل في مجال الموضة، مشيرة إلى أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي.

كذلك، أعلنت نور عمرو دياب حبها لأغنية "نور العين"، مضيفة أنها تفكر في عمل فيديو راقص لها على الأغنية، خاصة أنها ترقص عليها برفقة خطيبها.

يذكر أن الشابة كانت احتفلت بخطبتها مؤخراً، ونشرت صورة لها مع خطيبها أثناء تقديمه خاتم الخطوبة. وظهرت في الصور وهي متفاجئة أثناء جلوس خطيبها على ركبته لتقديم خاتم الخطوبة لها.

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