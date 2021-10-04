شاب مصري يدافع عن شقيقته حتى الموت

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

لقي شاب مصري مصرعه دفاعاً عن شقيقته، بعدما تحرش بها 3 أشخاص خلال حفل زفاف بمنطقة أبوالنمرس في محافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق في القضية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بوجود مشاجرة في حفل زفاف وسقوط قتيل يدعى "مصطفى. م"، 22 سنة، وتبين أنه مصاب بتهشم في الجمجمة إثر ضربه بآلة حادة.

وقالت التحريات إن المجني عليه كان بصحبة شقيقته في حفل الزفاف، وشاهد المتهمين يحاولون التحرش بشقيقته، وعندما تصدى لهم ودافع عنها، تشاجروا معه، وقاموا بضربه على رأسه بحجر كبير وبآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وزعموا أنهم لم يقصدوا قتله، فيما أمرت النيابة بدفن جثمان الشاب المتوفي، وطالبت رجال المباحث باستكمال التحريات.

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