حفلة "سُكْر" جماعي لفتيات تتحول إلى قتال في الشارع.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في منطقة نيجنكامسك الروسية في جمهورية تترستان، شبت معركة ضخمة بين فتيات، اللائي كن يعانين حالة من السكر البين، تحت نوافذ منزل.

وبحسب المعلومات التي نشرها التلفزيون الحكومي في تترستان، شربت الفتيات مشروبات كحولية، وفي مرحلة ما، حدث صراع بينهما، تصاعد إلى قتال.

ووفقاً للقطات لكاميرات المراقبة، من الواضح أن إحدى الفتيات بدأت بالإشارة بقوة نحو الأخرى. حاول بقية أفراد المجموعة تهدئتها.

بعد مرور بعض الوقت، تنقض الفتيات على بعضهن البعض، بينما تسمع أصوات الزجاج المكسور في الخلفية. سرعان ما انضمت بقية المجموعة إلى المعركة.

تضرب الفتاتان بعضهن البعض على الرأس بقبضتيهما ومرفقيهما. حاول شابان تهدئتهما شفهيًا فقط.

خلال الأسبوع الماضي، كانت هذه ثالث معركة مماثلة في منطقة نيجنيكامسك.

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