عجوز يركب قارباً مطاطياً ويجدف في مياه الإعصار "شاهين".. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل كبير السن وهو يركب قارب تجديف صغيرا ويمارس ما يشبه رياضة التجديف أمام منزله على إثر السيول التي خلفها إعصار شاهين في عمان.



ووثق مقطع الفيديو الرجل وهو يستمتع بالتجديف على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه، ما دفع أحد المتابعين للتعليق قائلا: يصنع من الليمون شرابا حلوا، في الوقت الذي تتوالى فيه الأخبار المحذرة من الإعصار وتبعاته.

بالرغم من وجود التحذيرات والقلق بين الاهالي، تجد هناك من يغلب جانب الطمأنينة وروح الدعابة.. حفظ الله بلادنا الحبيبة عُمان ومن عليها وسائر بلاد المسلمين 🤲 #اعصار_شاهين #شاهين #shaheen pic.twitter.com/yFt9jfNyPt — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) October 3, 2021

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