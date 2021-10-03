فنّانون يودّعون "منى واصف" بحزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ودعتّ أسرة مسلسل "الهيبة" النجمة السّورية منى واصف، بعدما أنهت تصوير مشاهدها الأخيرة من الجزء الخامس والأخير من سلسلة "الهيبة".

ونشر مخرج مسلسل "الهيبة" سامر البرقاوي صورة تذكارية لفريق العمل في ساحة "الهيبة"، برفقة منى واصف متمنيا لها طول العمر، وكتب: "أسرة (الهيبة - جبل) بجزئه الأخير تودّع أم جبل في يوم تصويرها الأخير في العمل، يطوّلنا عمرك ست منى".

من جهة أخرى، أعربت منى واصف عن حزنها لانتهاء مسلسل "الهيبة"، وقالت في تصريحات صحفية: "حزينة لتوديعي أناسا باتوا عائلتي، جمعتنا المحبة والإخلاص في العمل على مدار خمس سنوات متعاقبة، ابتداء من المنتج إلى المخرج إلى الممثلين وإلى أصغر عامل في الفريق".

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