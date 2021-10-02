سلحفاة تسابق الطائرات .. وتؤخر 5 رحلات بمطار ناريتا الياباني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اضطر مطار ناريتا الدولي بطوكيو لتأجيل عدة رحلات الأسبوع الماضي، عندما شوهدت سلحفاة تسير ببطء على مدرج المطار بينما كانت إحدى الرحلات على وشك الإقلاع.

ودفع المشهد الطيار إلى استدعاء مراقبة الحركة الجوية، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، لتجري بعد ذلك إزالة السلحفاة التي يبلغ وزنها حوالي 2.1 كيلوغرام وطولها 30 سنتيمترا بواسطة العصا وبمساعدة شبكة.

وبدورها أطلقت جهات المراقبة عملية بحث في منطقة المدرج بالكامل التي تبلغ مساحتها 4000 متر، وفقاً لصحيفة "ماينيتشي" اليابانية، لتتسبب جهود البحث في توقف الإقلاع لمدة 12 دقيقة وتأخير 5 رحلات.

يعتقد أن السلحفاة جاءت من بركة في المطار على بعد حوالي 100 متر، فيما قالت شركة مطار ناريتا الدولي إنها تعتزم التأكد من نوع السلاحف، والتحقيق في الاستجابة التي يجب اتخاذها.

في حين أن الحيوانات التي تعيش في الشوارع غالباً ما يتم رصدها في مدارج المطارات المختلفة، إلا أنه من النادر العثور على سلاحف تسبب اضطرابات مماثلة في المطارات.

أما شركة الطيران فقد وصفت اكتشاف السلحفاة بأنه "حظ جيد ففي هاواي، يُنظر إلى السلاحف البحرية على أنها تجلب الحظ السعيد، ونأمل أن تشير هذه السلحفاة التي وصلت إلينا إلى مستقبل مشرق".

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