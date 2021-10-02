حفيدة عادل إمام تقلّد جدّها.. ثم تتراجع وتحذف الفيديوهات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت هالة مقبل وهي حفيدة الفنان عادل إمام عن رد فعل جدها على الفيديوهات التي قلدته فيها بمشاهد من أعماله، وقامت هي بتجسيدها مرة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك).

وقالت مقبل: “إن جدها عادل إمام، أعجب كثيراً بالفيديوهات التي جسدتها مؤكدة أنه يشجعها هي وبقية أحفاده على ممارسة هواياتهم ويحفزهم كثيراً”.

وأوضحت هالة أنها تحب الرسم، حيث رسمت مؤخراً أسرتها وأصدقاءها بشكل مختلف، لافتة إلى أنها دائماً ما تتقبل النقد حتى تحسن من نفسها، إلا أنها اضطرت لحذف الفيديوهات بعد الهجوم الذي لاقته من بعض متابعي مواقع التواصل.

وكشفت أن أقرب أعمال جدها لقلبها مسلسلي “صاحب السعادة” و”عوالم خفية”، وكذلك فيلم “مرجان أحمد مرجان”.

و يذكر أن هالة مقبل كانت قد نشرت على حساباتها بمواقع التواصل بعض الفيديوهات تقلد فيها جدها الزعيم عادل إمام من مسرحيته الشهيرة “مدرسة المشاغبين” إلا أن جمهورها فوجئ بعد فترة قصيرة بحذفها لتلك الفيديوهات.

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