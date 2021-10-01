بسعر 1.4 مليون درهم .. عرض أغلى فرشة سرير في العالم بدبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عرض متجر هستنز «Hästens»، خلال مهرجان دبي للمفروشات، أغلى فرشة سرير في العالم بسعر يزيد على 1.4 مليون درهم (ما يعادل 380 الف دولار أميركي).

وتقوم «Hästens»، الشركة السويدية للمفروشات، بتصنيع فرشات غراند فيفيدس Grand Vividus بالكامل يدوياً على أيدي متخصصين محترفين في إحدى المدن السويدية باستخدام مواد طبيعية ومستدامة، وبتقنيات متوارثة على مدار 6 أجيال. وقد حظيت الفرشة باهتمام المتسوقين خلال مهرجان دبي للمفروشات.

ويعد مهرجان دبي للمفروشات، الذي اختتم أمس، وجهة شاملة لكل ما يتعلق بالمفروشات، والديكورات المنزلية، والتصميم الداخلي.

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