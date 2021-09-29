معلم في موقف محرج بعد ظهور شيء غير متوقع على شاشة المحاضرة.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

في لحظة "عفوية" تم التقاطها بالكاميرا، أصيب مدرس بالحرج بعد أن بدأت أغنية بوليوود رومانسية عن طريق الخطأ تشغيلها على شاشة عرض بشكل غير متوقع.

وقع الحادث المضحك في مركز تعليمي في الهند، حيث شوهد العديد من الطلاب يجلسون معًا ويحضرون محاضرة.

كان معلمًا يرتدي ميكروفونًا لاستخدامه في الشرح، إلا أنه فوجئ بظهور أغنية رومانسية شهيرة على شاشة الشرح بدلاً من المادة العلمية.

والجدير بالذكر أنه تم تثبيت شاشة العرض لتدريس المواد التقنية للطلاب.

عند مشاهدة الأغنية، انفجر الطلاب في الضحك، بينما بدا المعلم في حيرة من أمره، محاولًا معرفة ما حدث.

وأطال النظر إلى الشاشة، بينما يُصدر الطلاب أصواتًا مضحكة ويواصلون الضحك. سجل العديد من الطلاب الحادث على هواتفهم المحمولة.

ونقل المقطع موقع هندي لنشر مقاطع الفيديو الكوميدية والمثيرة للسخرية.

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