طفلة كادت أن تقتل نفسها.. والسبب تحديات تيك توك

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

ابتلعت فتاة بريطانية تبلغ من العمر ست سنوات 23 قطعة مغناطيسية اخترقت أمعائها وعرضت حياتها للخطر وكادت أن تقتل نفسها تقليداً لأحد تحديات "تيك توك".

حدثت الواقعة في مقاطعة ساسكس بالجنوب الشرقي لإنجلترا، وقالت والدة الفتاة لصحيفة ميرور: "أريد أن أحذر الآباء من مخاطر لعب أطفالهم بالمغناطيس، أريد أن أعزز مدى خطورة هذه المغناطيسات حقًا".

وأشارت الأم إلى أن المغناطيسات كانت قوية جداً لدرجة أنها تماسكت في أمعاء الطفلة بعد أن ابتلعتها، وبدأت تعاني من آلام في المعدة وتقيؤ ثم أخذتها الأسرة لأحد الأطباء وتم تشخيص إصابتها في البداية بالتهاب في الزائدة الدودية، لكن جراح الأطفال كوستا هيلي، الذي أجرى العملية، اكتشف وجود القطع المغناطيسية داخل بطن الفتاة وتم إجراء الجراحة للفتاة وهي تتعافى الآن في منزلها.

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