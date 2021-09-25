يد شاب تنزلق في مفرمة لحوم.. وهكذا نجا بأعجوبة

المصدر: القاهرة - متابعات

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن فريقا طبيا في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، استطاع إنقاذ يد شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، مقيم في قرية ابيار بمركز كفر الزيات، من البتر بعد انزلاق كف يده في مفرمة لحوم أثناء عمله وقيامه بفرم لحوم بها.

وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن الفريق الطبي نجح في توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح الأوتار المتهتكة وتثبيت عظام كف اليد والأصابع، وتوصيل جميع الأوردة المفصولة، وحياكة الجلد ومتابعة كفاءة الدورة الدموية، حتى عاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.

ونجحت قوات الدفاع المدني في محافظة الغربية المصرية من استخراج يد الشاب من مفرمة اللحوم، بعد تلقى شرطة النجدة بلاغا بالواقعة، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، وانتقل فريق من الدفاع المدني إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، وتم التعامل مع الواقعة بكل حذر، واستخدام صاروخ كهربائي وتقطيه المفرمة من حول كف الشاب، واستمر عمل فريق الدفاع المدني 3 ساعات حتى تمكنوا من استخراج يد الشاب بشكل ناجح.

بعدها تم إجراء عملية الجراحة للشاب فور انتهاء فريق الدفاع المدني من استخراج يده من المفرمة، وتم تشكيل فريق طبي على أعلى مستوى يضم خبراء من أقسام جراحة التجميل والتخدير والجراحة والعظام والتمريض، واستغرقت العملية 4 ساعات، وتكللت في النهاية بالنجاح، وتجاوز الشاب مرحلة الخطر.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، عن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الشاب حضر للمستشفى ويده اليمنى حتى منتصف الساعد داخل مفرمة لحم، وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بقسمي الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبي من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير، كما تم استدعاء فريق من الدفاع المدني.

وأضاف عميد كلية الطب بطنطا، أن رجال الدفاع المدني بقيادة اللواء على أبو الدهب نجحوا خلال ثلاث ساعات في استخراج يد الشاب من المفرمة باستخدام صاروخ كهربائي لتقطيع المفرمة واستخراج يده من داخلها، والحفاظ عليها وتجنب وصول حرارة التقطيع لليد ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة العاجلة.

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