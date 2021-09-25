«القومي للمسرح المصري» يحتفي بنجوم أحياء وراحلين

المصدر: القاهرة ■ رويترز

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برنامج دورته الـ14، التي يشارك فيها 33 عرضاً من مختلف الجهات الخاصة والحكومية والعمالية والأهلية والجامعية.

وينطلق المهرجان بعد غد على المسرح القومي، ويستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل على مسارح الطليعة والجمهورية والهناجر والبالون والسلام ومتروبول والهوسابير والفلكي وأوبرا ملك ومركز الجيزة الثقافي والمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقرر المهرجان أن يخصص هذه الدورة «للكاتب المسرحي المصري»، بهدف دعمه وتشجيعه على الإبداع، وكذلك حث الفرق المسرحية على الاعتماد بشكل أكبر على نصوص مسرحية عربية الأصل، بدلاً من اقتباس الأعمال العالمية. وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، «لاحظنا في السنوات الماضية تراجع دور المؤلف في العملية المسرحية، وتهميش دوره، لذلك رأى المهرجان القومي للمسرح أن دوره هو إعادة الاعتبار للمؤلف ودعمه».

ويقام تكريم خاص للفنانَين الراحلَين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، اللذين توفيا هذا العام متأثرين بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

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