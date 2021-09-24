اطلاق سراح «سمكري البني آدمين»..حاصل على «دورة في طرقعة العمود الفقري»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قال ماجد البنهاوي، محامي ايوسف خيري المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، أن المتهم حصل على إخلاء سبيل بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، موجهًا الشكر للقضاء المصري، لافتًا إلى أنه خلال الفترة المقبل سيعمل على إثبات براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وأكد المحامي لصحيفة» الوطن" أنه سيقوم بصفته دفاع المتهم، بملاحقة كل من تطاول على موكله قضائيًا، مشيرًا أن موكله حصل على دورة من الولايات المتحدة الأميركية في تقوية العظام وطرقعة العمود الفقري: «مقولناش إنه طبيب وطبيعة شغله بعيدة تمامًا على شغل دكاترة العلاج الطبيعي».

كانت قوات الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على المتهم يوسف خيري، بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص وانتحال صفة طبيب، إضافة إلى تزوير شهادة تخرجه.

وأمرت مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بغلق مقر مركز للعلاج الطبيعي مملوك للمتهم في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذي أطلق على نفسه لقب «سمكري البني آدمين»، وطالبت النيابة العامة بالتحري عن هوية المتهم والتأكد من وجود ترخيص للمكان وأيضًا ترخيص مزاولة مهنة الطب.

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