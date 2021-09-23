هيب هوب وراب في ضيافة مهرجان جَمعة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن شراكته مع المتحف العربي الأميركي القومي، لاستضافة نجم الهيب هوب السوداني الأميركي أوديسي، ومغنية الراب التونسية ميدوزا، الأحد المقبل، كجزء من مهرجان جَمعة الافتراضي.

وتقدم الفعالية بالتعاون مع Arab.AMP وهيئة التطوير في إيست داونتاون ديربورن والجمعية الموسيقية الجامعية ويلّا بانك.

ويسعى مهرجان جَمعة إلى إشراك المجتمعات في تجربة لاستكشاف الأوجه الثقافية المتنوعة لمجتمعات العالم العربي والمغتربين العرب، وسيقوم كل من الفنانين أوديسي وميدوزا، بتقديم عروض جديدة عبر الإنترنت صورت خصيصاً للمهرجان، تليها جلسة حوارية مباشرة مع بيج هاس، نجم الهيب هوب السعودي والمقيم في الإمارات.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بيل براغين: «تعد هذه الفعالية فرصة للجمهور المحلي والدولي للتعرف إلى مواهب الهيب هوب والراب العربية النابضة بالحياة، والانخراط في حوار تفاعلي مباشر حول قوة التنوع الموسيقي والثقافات المتعددة في العالم العربي».

وأضاف أن «الشراكة مع المتحف العربي الأميركي القومي لهذا المهرجان الافتراضي مثال رائع يعكس قدرتنا على الانتقال للعالم الافتراضي، الأمر الذي بدأ استجابةً للوباء، وتحول إلى فرص جديدة لتوسيع شبكتنا».

وسيتضمن مهرجان جَمعة الافتراضي، الذي سيستمر على مدار أربعة أيام، عروضاً موسيقية وسوقاً افتراضية للأعمال الحرفية وجلسات حوارية وورشات عمل فنية. وسيبث مجاناً إلى جمهور افتراضي محلي وعالمي.

وسيُقام مهرجان جَمعة على منصة افتراضية، بعد أن كان من المقرر إقامته بشكل شخصي، حفاظاً على سلامة الجمهور في ظل أزمة «كوفيد-19»، ما يجعله منصة مثالية للفنانين العرب الموهوبين المقيمين خارج الوطن العربي غير القادرين على السفر حالياً.

مهرجان جَمعة الافتراضي، الذي سيستمر على مدار أربعة أيام، سيتضمن عروضاً موسيقية وسوقاً افتراضية للأعمال الحرفية وجلسات حوارية.

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