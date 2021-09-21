«مايكروسوفت» تختار شاب مصري كأصغر محترف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

اعتمدت شركة «مايكروسوفت» العالمية الطالب المصري في كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عمرو شعراوي، كأصغر محترف تعتمده الشركة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



وقال الشاب المصري البالغ من العمر 18: «أمر مذهل للغاية أن أكون أصغر شخص في العالم يتجاوز الاختبارات الخاصة بالذكاء الاصناعي في مايكروسوفت، وأن تثني عليّ الشركة كأصغر محترف في هذا المجال لديها».



ويشير أصغر محترف تعتمده مايكروسوفت في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لموقع «سكاي نيوز»: «بعدما شاركت في حملة الجامعة، تم ترشيحي لإحدى المسابقات بجانب فريق آخر، وقدمنا مشاريع مميزة وأعمال فريدة، ولكن حدثت ظروف خاصة بتقديم مواعيد الامتحانات ليقرر عدد من أعضاء الفريق الانسحاب والتركيز في دراستهم، وحينها لم نتمكن من الوصول للنهائي».

وتابع الشاب المصري: «بعد النهائي بفترة صغيرة تواصل معي عدد من المهتمين في شركة مايكروسوف وأكدوا لي أنهم يروا أن لديّ إمكاينات كبيرة في الذكاء الاصطناعي ويريدون أن ينموها ويتولوا تدريبي، ودخلت بعدها امتحانات متقدمة في هذا الأمر لكي أكون معتمدا لديهم، وبعد نجاحي فيها أصبحت أصغر المحترفين في العالم في هذا المجال».



وأردف شعراوي: «أي شخص لديه حلم بالتميز، يجب العمل عليه، لأن الكثيرين يتصورون أن الذكاء الاصطناعي محتكر لكلية هندسة الكمبيوتر وهذه فكرة خاطئة، الجميع لابد عليه السعي في هذا المجال، القوة العظمى التي ستحرك المستقبل هي مهارات الذكاء الاصطناعي».

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