تونسية تكتشف «امر لايصدق» في شهادة ميلادها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

عاشت سيدة تونسية صدمة كبيرة عندما ذهبت إلى دائرة النفوس، لاستخراج شهادة ميلاد لتكشف لها الاوراق «امر لايصدق» بحسب وصفها.

وقالت السيدة التونسية، وهي من مدينة القصرين إنها استخرجت شهادة ميلاد من مدينة جربة، واكتشفت أن البيانات المذكورة في الشهادة، تنص على أنها متزوجة من سيدة مقيمة بمدينة نفطة منذ شهر مارس 2020.

وعبرت السيدة في حديثها مع موقع «موزاييك أف أم» عن استنكارها لوقوع خطأ بهذا الشكل في الوثائق الرسمية، ما سيتسبب لها بإجراءات إضافية ستعطل السير العادي لحياتها، خصوصا وأنها مطالبة بتجديد جواز سفرها بطلب من رب عملها.

ودعت السيدة السلطات المسؤولة إلى التدخل وتصحيح ما ورد في دفتر حالتها المدنية.

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