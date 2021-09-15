ديك شجاع وماعز ينقذان دجاجة من موت محقق بين مخالب صقر (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دافع ديك بكل شجاعة عن دجاجة، وانقذها من موت محقق، بعد تعرضها لهجوم من قبل صقر. ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فيديو يوثق الحادثة التي وقعت خلال سبتمبر الجاري في مزرعة بمقاطعة جيلدرلاند وسط هولندا.

الفيديو الذي حقق انتشارا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن اشادات كبيرة بالماعز التي ساعدت الديك في الدفاع عن شريكته، إلى أن اضطر الصقر إلى ترك فريستة بعد أن كان قد احكم قبضته عليها.

ويُظهر الفيديو لحظة انقضاض الصقر واقتناص الدجاجة، ثم اندفاع الديك بكل شجاعة، ثم تحرك الماعز وعدد آخر نت حيوانات المزرعة للدفاع عن الدجاجة التي "نفدت بريشها" كما يقال

وحسب الصحيفة، ظهر الماعز الشجاع «بروين»، وجاء مندفعًا من الجانب الآخر للحقل، وانقض بقرنيه على الطائر الجارح، الذي أصابه الارتباك الشديد حين وجد نفسه في مواجهة الديك والماعز. وهنا تمكنت الدجاجة من الإفلات من مخالبه، فهربت إلى داخل الحظيرة؛ فيما كانت بقية الدجاجات تسرع بالدخول للحماية من الصقر.

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