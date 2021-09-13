مقابلة أوبرا مع ميغان وهاري تخسر في جوائز إيمي

المصدر: لوس أنجلوس-رويترز

خسرت المقابلة التلفزيونية التي أجرتها المذيعة الأميركية أوبرا وينفري مع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان أمام برنامج عن الطعام والثقافة الإيطالية في جوائز إيمي.

وأحدثت المقابلة التي أجريت في آذار الماضي على مدى ساعتين صدمة لدى العائلة المالكة البريطانية عندما اتهمت ميجان الأسرة الملكية بإثارة مخاوف بشأن لون بشرة أول طفل للزوجين قبل ولادته وإلى أي مدى ستكون سمراء، وقالت إن ضغط المعيشة كزوجين ملكيين تزوجا حديثا دفعها إلى حافة الانتحار.

وقالت شبكة سي.بي.إس التلفزيونية إن هذه المقابلة كانت الأولى التي يجريها الزوجان في أعقاب قرارهما في أوائل 2020 بالتخلي عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا، وشاهدها أكثر من 49 مليون شخص في أنحاء العالم في الأيام الثلاثة الأولى من بثها.

وتم ترشيح وينفري وفريقها لجائزة إيمي في فئة أفضل سلسلة غير روائية لكن برنامج السفر والطعام «البحث عن إيطاليا» للممثل ستانلي توتشي فاز بالجائزة.

ولم يحضر هاري أو ميغان الحفل المتواضع الذي أقيم للفنون الإبداعية الذي يسبق حفل جوائز إيمي الرئيسي الأسبوع المقبل.

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