جمال العدل يهاجم عادل إمام: طريقته لم تعجبني لكني أتمنى العمل معه

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

كشف المنتج المصري، جمال العدل، عن تفاصيل علاقته بالنجم عادل إمام، وتسببت تصريحاته في الكثير من الجدل بسبب جرأتها، حيث قال أثناء استضافته في برنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية، وفاء الكيلاني، ويذاع على قناة «دي إم سي»، إن طريقة الزعيم لم تعجبه لذلك لم يتم التعاون معه، وأوضح العدل أنه يتمنى بالفعل العمل مع الزعيم، وقال: «نفسي أشتغل مع عادل إمام، والتقينا عشان نشتغل معجبتنيش طريقته فمشيت، لكنه في النهاية أهم راجل في تاريخ الشغلانة».

وأضاف العدل في حواره مع الكيلاني: «قابلت الزعيم في فرح حفيدة شويكار، قلت له أنت مكبرنا ومكدرنا، بعدها بيومين قالي أنت فين تعالى نشرب شاي، اتكلمنا نشتغل مع بعض لكن معجبتنيش طريقته فمشيت، إحنا في شركتنا عندنا طريقة مختلفة في الشغل».

وأضاف العدل: «معنديش شرط لممثل عشان يشتغل معايا، يسرا مش بتتشرط عليا، ولا أي نجم».

ولم يعلق عادل إمام على تعليقات العدل، رغم تناول مقطع تصريحات العدل بخصوص إمام، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مشاهدات عالية جداً وتعليقات كثيرة من الجمهور الذي دافع عن الزعيم في معظم تعليقاته.

«عندنا طريقة مختلفة في الشغل، ولا أي نجم بيتشرط علينا».

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