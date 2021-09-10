شيرين رضا تعلق على عدم تهنئة ابنتها نور في خطوبتها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

خرجت الفنانة المصرية شيرين رضا عن صمتها بعد الجدل الكبير الذي اثير إعلاميا حول عدم تهنئتها لابنتها نور عمرو دياب على خطوبتها.

وقالت شيرين رضا: «باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم 50 ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى خاص».

وتابعت شيرين رضا قائلة: «أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة».

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