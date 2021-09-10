فضول أم بريطانية دفعها إلى إحتراف «فورت نايت» ومنافسة أفضل لاعبي العالم

المصدر: موقع- الإمارات اليوم

وقعت والدة أحد أفضل اللاعبين المحترفين للعبة «فورت نايت» الالكترونية الشهيرة عقدا مع شركة ألعاب لتطوير حياتها المهنية. وتدير آن فيش، البالغة 58 عاما، أعمال ابنها بنجي فيشي، بعد أن أصبح محترفا قبل ثلاث سنوات. وتقول اللاعبة البريطانية إنها بدأت ممارسة اللعبة في فبراير الماضي من باب الفضول تحسين فهمها للشيء الذي يقضي عليه ابنها كل هذا الوقت.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» سرعان ما تمكنت من تجميع عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت، ووقعت بعد ذلك عقدا مدفوعا مع شركة ألعاب إلكترونية.

وقالت: «لم أكن أفكر مطلقا أنني سألعب»فورت نايت«على الإطلاق، أو متابعتها عبر الإنترنت، أو أن أتمكن من التوقيع على عقد مع إحدى المؤسسات المهتمة بهذا، الأمر مثير حقا».

وتبث آن ألعابها على منصة «تويتش» ويتابعها 430 ألف شخص، وتنشر مقاطع فيديو لمبارياتها لقاعدة المعجبين بها على يوتيوب الذين يبلغ عددهم 165 ألف شخص.

وتقول إن «الخطوة التالية هي مليون» متابع، متحدثة من الغرفة نفسها التي تبث منها إلى معجبيها، وتضم الغرفة مجموعة من الصور والألعاب ودمى الدببة، إلى جانب جائزة يوتيوب لمن يبلغ المشتركون في قناتهم 100 ألف مشترك.

وتتقاضى آن، التي تعيش في منطقة سنبيري أون تيمز، مبلغا شهريا من شركة «غلاكسي رايسر» ذات النفوذ في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية.

وتقول آن: «كنت سيئة في البداية. وكنت أختبئ نوعا ما من اللاعبين الآخرين في حالة هزيمتي».

وتضيف: «بدأت في التحسن، ببطء كما تعلم. لكن ردود أفعالي ليست جيدة مثل اللاعبين الشباب، لذلك يجب أن أكون أركز أكثر على الاستراتيجية. وكنت أعتقد أنه سيكون من الرائع فعلا أن أرى إن كان بإمكاني الوصول إلى قسم الأبطال فألعب منفردة، وهو ما حققته».

ويقول بنجي، نجل آن: «إنه شيء رائع جدا» أن والدته أصبحت الآن لاعبة محترفة.

ويضيف: «أنه أمر غريب جدا، لأنني كنت أرغب دائما في أن أكون لاعبا، لكن الأمر أصبح غريبا عندما أصبحت أمي لاعبة محترفة تقنيا». وأضاف: «لم أكن قبل ثلاث سنوات أتصور أن هذا يمكن أن يحدث. فلو قيل لي هذا ما صدقته، هذا غير معقول فعلا».

ويصنف بنجي فيشي باعتباره واحدا من أفضل 10 لاعبين في العالم، من خلال عدة مواقع، وكان أحد قلة من اللاعبين البريطانيين الذين وصلوا إلى كأس العالم في فورت نايت في نيويورك في عام 2019.

ويقول إنه قدم لوالدته بعض النصائح لكنه «تركها وشأنها» في الغرفة المجاورة، حيث يشارك في بطولات عالية المستوى مقابل آلاف الجنيهات من أموال الجوائز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news