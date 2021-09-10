عمر العبداللات يختتم مهرجان جرش 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يختتم الفنان عمر العبداللات فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35 لعام 2021، يشاركه الحفل الفنانة الأردنية نداء شرارة. وينتظر أن تحظى الدورة الجديدة للمهرجان تميزاً خاصاً في حفل افتتاح الحفلات، التي تحييه الفنانة القديرة ماجدة الرومي.

ويعتبر العبداللات من أكثر الفنانين الأردنيين والعرب مشاركةً في مهرجان جرش على مدار سنوات طويلة، حيث تعود آخر مشاركة له في المهرجان لعام 2019 ، فيما وصفت وسائل الإعلام الأردنية والعربية حفلات العبداللات في جميع مشاركاته في المهرجان بالتاريخية، نظراً إلى الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل المنقطع النظير. ومن المتوقع أن يقوم العبداللات بتجهيز برنامجاً غنائياً يحمل كثيراً من المفاجآت الذي بدأ الإعداد لها لتكون حاضرة على خشبة المسرح الجنوبي برفقة فرقته الموسيقية.

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