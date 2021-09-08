«رحلة الهجن 2021» تستعد للنسخة الثامنة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت تدريبات «رحلة الهجن»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي سنوياً، استعداداً لاستقبال النسخة الثامنة من الرحلة.

وأعلن المركز أنه فتح عبر مواقع التواصل الاجتماعي باب التسجيل للتدريب على رحلة الهجن، وسيستمر التسجيل للراغبين في الانضمام إلى التدريبات المخصصة لهذه الفعالية التراثية حتى 15 سبتمبر الجاري.

وبدأ المركز قبول الطلبات في مارس الماضي، لإعداد الجداول الزمنية، وحصر عدد الراغبين في التدريب على ركوب الهجن، وتقسيمهم إلى مجموعات، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد-19».

وقالت مديرة إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هند بن دميثان، إن «عدد المنتسبين للانضمام إلى رحلة الهجن يشهد زيادة ملحوظة كل عام، إذ تمثل هذه الفعالية السنوية حواراً مستمراً للحضارات، ولدينا كل عام مجموعة كبيرة من المشاركين من مختلف الجنسيات، يمثلون بلداناً عدة، ويجمعهم شغف التعرف إلى موروثنا الثقافي والاجتماعي».

وأضافت: «بما أن الفعالية تقتضي أن يكون العدد محدوداً للمجموعة التي سيتم اختيارها للرحلة، نحرص على قبول كل الراغبين في التدريب على ركوب الجمال من خلال هذا البرنامج، وفي حال لم يتمكنوا من الانضمام لرحلة الهجن التي تجوب صحراء الإمارات لأكثر من 10 أيام، نكون قد منحناهم فرصة للتعرف إلى تراثنا المحلي من خلال تجربة ننظمها في عزبة مخصصة للتدريبات بواسطة خبراء بالمجال وفي أوقات مختلفة».

وتعرف التدريبات الراغبين بأساسيات ركوب الهجن، وكيفية التعامل معها، تحت إشراف خبراء ومتخصصين في التراث.

هند بن دميثان: «عدد المنتسبين إلى رحلة الهجن يشهد زيادة ملحوظة كل عام».

الرحلة تجوب سنوياً صحراء الإمارات لأكثر من 10 أيام.

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