لصوص بكامل أناقتهم يسرقون مجوهرات بالملايين من «بولغاري» باريس

المصدر: باريس -رويترز

قالت الشرطة في العاصمة الفرنسية إن لصوصا مسلحين هاجموا أحد متاجر بولغاري في ساحة فاندوم الفخمة في باريس وسرقوا مجوهرات قيمتها عشرة ملايين يورو (11.84 مليون دولار) اليوم الثلاثاء.

وقبل منتصف النهار بقليل، سرق ثلاثة أفراد، يرتدون حُللا شديدة الأناقة، ومسلحين ببنادق، المتجر الذي تم تجديده في الآونة الأخيرة بالساحة الواقعة في وسط باريس حيث يقع فندق «ريتز».

وفر الثلاثة في سيارة بينما فر أربعة آخرون شاركوهم في ارتكاب الجريمة على متن دراجات نارية. واضطر الثلاثة إلى ترك سيارتهم والانطلاق جريا على أقدامهم قبل أن تلقي الشرطة التي تطاردهم القبض على اثنين منهم.

ووقعت سلسلة من حوادث السطو على متاجر مجوهرات في باريس في الأشهر القليلة الماضية. ومن المرجح أن تتصدر قضايا الأمن والجريمة اهتمامات الناخبين في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وفي يوليو الماضي، استولى لصوص في هجوم على متجر شوميه للمجوهرات قرب شارع الشانزليزيه، على منقولات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.4 مليون دولار)، غير أنه تمت استعادة المسروقات لاحقا وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم. وتعرض متجر دين فان للمجوهرات في وسط باريس كذلك لعملية سطو مسلح في الشهر نفسه.

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